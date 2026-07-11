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معاون سیاستگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری از تدوین «استراتژی جدید توسعه فناوری» معاونت علمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاستجمهوری با اشاره به استراتژی جدید معاونت علمی، فناوری برای توسعه فناوری ایران، گفت: این برنامه که تدوین آن از دو سال گذشته آغاز شده، از این پس به صورت مدون مبنای اجرای سیاستهای توسعه فناوری کشور خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاستجمهوری، امروز در نشست هماندیشی پارکهای علم و فناوری سراسر کشور با معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به دستور کار این جلسه، گفت: در این نشست، راهبردی که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تدوین آن را از دو سال گذشته آغاز کرده است، به صورت رسمی ارائه میشود و از این پس به عنوان استراتژی جدید توسعه فناوری ایران به شکل مدون مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این برنامه در ادامه اقداماتی است که از سال گذشته به عنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه فناوری کشور دنبال شده و اکنون وارد مرحله اجرای منسجم و ساختاریافته میشود.
اختیاری با تشریح برنامههای نشست، اظهار کرد: این جلسه با سخنرانی آغاز میشود و سپس تعدادی از پارکهای علم و فناوری که برای حضور در این نشست انتخاب شدهاند، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره عملکرد معاونت علمی در سالهای گذشته و اقداماتی که باید در آینده انجام شود، مطرح خواهند کرد.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از نشست، موضوع شیوههای تأمین مالی و اقداماتی که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه انجام میشود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اختیاری خاطرنشان کرد: در ادامه، استراتژی توسعه فناوری کشور توسط حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، ارائه خواهد شد و مباحث مربوط به اجرای این راهبرد تشریح میشود.
در این جلسه با حضور دکتر افشین و معاونین و دکتر نوراله زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای سیاستگذاری معاونت علمی در خصوص فراهم کردن شرایط برای حرکت پارکهای علم و فناوری به سمت پارکهای نسل پنجم بحث و تبادل نظر میشود.