به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به استراتژی جدید معاونت علمی، فناوری برای توسعه فناوری ایران، گفت: این برنامه که تدوین آن از دو سال گذشته آغاز شده، از این پس به صورت مدون مبنای اجرای سیاست‌های توسعه فناوری کشور خواهد بود.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری، امروز در نشست هم‌اندیشی پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور با معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به دستور کار این جلسه، گفت: در این نشست، راهبردی که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین آن را از دو سال گذشته آغاز کرده است، به صورت رسمی ارائه می‌شود و از این پس به عنوان استراتژی جدید توسعه فناوری ایران به شکل مدون مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این برنامه در ادامه اقداماتی است که از سال گذشته به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه فناوری کشور دنبال شده و اکنون وارد مرحله اجرای منسجم و ساختاریافته می‌شود.

اختیاری با تشریح برنامه‌های نشست، اظهار کرد: این جلسه با سخنرانی آغاز می‌شود و سپس تعدادی از پارک‌های علم و فناوری که برای حضور در این نشست انتخاب شده‌اند، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره عملکرد معاونت علمی در سال‌های گذشته و اقداماتی که باید در آینده انجام شود، مطرح خواهند کرد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از نشست، موضوع شیوه‌های تأمین مالی و اقداماتی که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه انجام می‌شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اختیاری خاطرنشان کرد: در ادامه، استراتژی توسعه فناوری کشور توسط حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ارائه خواهد شد و مباحث مربوط به اجرای این راهبرد تشریح می‌شود.

در این جلسه با حضور دکتر افشین و معاونین و دکتر نوراله زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای سیاستگذاری معاونت علمی در خصوص فراهم کردن شرایط برای حرکت پارک‌های علم و فناوری به سمت پارک‌های نسل پنجم بحث و تبادل نظر می‌شود.