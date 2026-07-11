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قائد شهید امت، منابع طبیعی و محیط زیست را نه موضوعی تشریفاتی و درجه دو، بلکه مسئلهای حیاتی، راهبردی و از وظایف ضروری حاکمیت میدانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: به گواه تاریخ، هیچ شخصیت سیاسی و هیچ رهبری به اندازهی رهبر شهید ما، به حفاظت از طبیعت و محیط زیست توصیه و البته عمل نمی کردند.
موسویان افزود: معظم له بارها تأکید فرمودند که تخریب منابع طبیعی و محیطزیست تضییع حقوق عمومی و تعرض به حقوق نسلهای آینده است و حفاظت از منابع طبیعی، جنگلها، مراتع، خاک، آب و هوای پاک، مقابله با بیابانزایی و ریزگردها، مسئولیتی ملی، انسانی و دینی به شمار میآید و باید به معارف عمومی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: رهبر شهیدمان از سال ۱۳۶۸ هر ساله در ۱۵ اسفندماه همزمان با روز درختکاری، درخت می کاشتند و همگان را هم به کاشت درخت توصیه می کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت یادگار ایشان از سال ۱۴۰۲ شروع شد و با راهبرد هر ایرانی سه نهال، تا پایان سال زراعی ۱۴۰۵ یک میلیارد درخت با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی کاشته میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: ان شاء الله مسیری را که حضرت آقای شهید برای ما در حفاظت و توسعه منابع طبیعی ترسیم کردند، موجب خواهد شد که با کمک مردم برای خود مردم، محیط زیست و منابع طبیعی بسیار خوبی داشته باشیم که امنیت زیستی کشورمان را تضمین میکند.
موسویان گفت: البته رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (حفظهم الله) هم در پیامی به مناسبت روز طبیعت امسال، اولین دستور راهبردی در مورد تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی، را کاشت نهال امید بیان کردند که نشان دهندهی اهمیت و جایگاه درختکاری و به بار نشستن شجره طیبه و سرسبزی و آبادانی در خاک ایران اسلامی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: ما جنگلبانان به عنوان سربازان امنیت زیستی، امروز تجدید پیمان می کنیم با آرمانهای انقلاب، رهبر شهید و رهبر جدید و ان شاء الله با تمام توان در مسیر حفاظت از انفال و منابع طبیعی و امانتهای نسل بعدی ایران اسلامی فعالیت خواهیم کرد.