به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.

علی اصغر دهقانی افزود: به هر زائر پیاده روی اربعینِ بالای پنج سال ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.

وی گفت: تاکنون ۸ هزار هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

دهقانی گفت: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.