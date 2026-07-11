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ارائه ارز پیاده روی اربعین حسینی از امروز شنبه ۲۰ تیرماه در هفت بانک عامل هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: زائران میتوانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانکهای ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.
علی اصغر دهقانی افزود: به هر زائر پیاده روی اربعینِ بالای پنج سال ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص مییابد.
وی گفت: تاکنون ۸ هزار هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کردهاند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.
دهقانی گفت: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمهای حتماً باید در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.