رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود، از انعقاد قرارداد جدید جهت بهسازی، سنگ‌فرش و ساماندهی محور‌های گردشگری در روستای ابر واقع در دل جنگل‌های مشهور ابر، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدصادق رضویان گفت: با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ایجاد توسعه پایدار، در راستای تکمیل زنجیره خدمات‌رسانی در شهرستان شاهرود، قرارداد بهسازی و ساماندهی معابر روستای هدف گردشگری ابر منعقد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه در این مرحله از پروژه، بخش مهمی از محورهای گردشگری روستا از طریق اجرای سنگ‌فرش و بازسازی مسیرها ، بهسازی می شود افزود : هدف اصلی از این عملیات، ایجاد مسیرهای استاندارد و مناسب برای تردد گردشگران و ارتقای کیفیت فضای عمومی روستا است تا تجربه‌ای مطلوب و ایمن برای میهمانان فراهم شود.

وی با تأکید بر جایگاه اقتصادی صنعت گردشگری در جهان، گفت : گردشگری امروزه یکی از پویاترین و پربازده‌ترین بخش‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و زیربنایی، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در توسعه گردشگری پایدار و افزایش ظرفیت پذیرش مسافر ایفا می‌کند.

رضویان به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این منطقه اشاره کرد و افزود : روستای ابر که در ۴۰ کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع شده است، به دلیل قرارگیری در دل جنگل‌های مشهور ابر، از نظر اکولوژیک اهمیت بسیار زیادی دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود گفت : این پروژه‌های عمرانی و بهسازی، گامی مهم در راستای حمایت از ظرفیت‌های طبیعی منطقه و تبدیل کردن آن به یک مقصد گردشگری استاندارد و مجهز برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.