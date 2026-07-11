بررسی آمار عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۱۷ هزار و ۱۰۴ تن فرآورده‌های پالایشی، پتروشیمی و پایین‌دستی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل برای عرضه برنامه‌ریزی شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مجموع عرضه‌های بازار فیزیکی هیدروکربوری، یک هزار و ۳۵۴ تن در رینگ داخلی بازار فیزیکی هیدروکربوری و ۱۵ هزار و ۷۵۰ تن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی هیدروکربوری روی تابلو معاملات بورس انرژی ایران قرار گرفته است.

همچنین در بازار برق، مجموعاً ۲۸۹ میلیون و ۱۵ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت برق برای عرضه پیش‌بینی شده است. از این میزان، ۲۳۸ میلیون و ۸۰ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی و ۵۰ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت برق آزاد در تابلو‌های معاملاتی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.