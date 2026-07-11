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براساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی افزایش دما و تداوم گرمای هوا اواخر هفته جاری پدیده غالب جوی در استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درهشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ آمده است براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با نفوذ تدریجی الگوی پرارتفاع جنب حاره، نفوذ توده هوای گرم پیش بینی میشود.
مخاطره افزایش دما و تداوم گرمای هوا تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه دارد.
در این شرایط احتمال افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس، آتش سوزی در مراتع و جنگلها وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در مدیریت بهینه مصرف انرژی- خودداری از برپایی آتش در طبیعت و جنگل- اجتناب گروههای حساس از فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات گرم روز- تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی- انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روز- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.