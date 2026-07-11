به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درهشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ آمده است براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با نفوذ تدریجی الگوی پرارتفاع جنب حاره، نفوذ توده هوای گرم پیش بینی می‌شود.

مخاطره افزایش دما و تداوم گرمای هوا تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در این شرایط احتمال افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی گروه‌های حساس، آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در مدیریت بهینه مصرف انرژی- خودداری از برپایی آتش در طبیعت و جنگل- اجتناب گروه‌های حساس از فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات گرم روز- تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی- انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روز- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.