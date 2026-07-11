به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده خوزستان در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و صنایع تبدیلی، تدوین بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه برای معرفی هدفمند این توانمندی‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

وی افزود: این بسته‌ها با رویکرد شناسایی مزیت‌های نسبی هر شهرستان، احصای طرح‌های اولویت‌دار و معرفی ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری تهیه می‌شوند و می‌توانند نقش موثری در تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، ایجاد بستر مناسب برای رونق تولید، توسعه اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی استان است.

روانبخش خاطرنشان کرد: خوزستان به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی، منابع غنی، زیرساخت‌های صنعتی و دسترسی مناسب به بازار‌های داخلی و خارجی، یکی از استان‌های مستعد کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و تدوین این بسته‌ها می‌تواند گام موثری در معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مناطق مختلف استان باشد.