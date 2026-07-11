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فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف و ضبط یک محموله مواد منفجره شامل چهار قبضه نارنجک جنگی و هشت تله انفجاری در منطقه مرزی بانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سردار فرج رستمی اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مرزبانان بر تحرکات گروهک تروریستی و رصد اقدامات آنها برای انتقال محمولهای از مواد منفجره به داخل کشور با هدف انجام اقدامات خرابکارانه، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تیمی مشترک از پایگاه اطلاعاتی انتظامی استان و معاونت اطلاعات هنگ مرزی بانه به محل مورد نظر اعزام شدند و در بررسی دقیق منطقه، یک بسته مشکوک را که به صورت ماهرانهای جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کردند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان عنوان کرد: مأموران پس از بررسی و بازگشایی بسته کشف شده، موفق به کشف چهار قبضه نارنجک جنگی، هشت قوطی تله انفجاری به همراه ساچمههای فلزی و کابلهای مربوطه شدند و با کشف این محموله، از هرگونه بهرهبرداری احتمالی عناصر معاند جلوگیری به عمل آمد.
سردار رستمی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مرزبانان استان کردستان با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و رصد شبانهروزی نوار مرزی، هرگونه تحرک عناصر معاند، اشرار و قاچاقچیان را به دقت پایش و با هرگونه اقدام علیه امنیت کشور، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهند کرد.