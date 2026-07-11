در حالی که خیابان‌های رباط کریم همچنان میزبان عزاداران رهبر شهید است، مردم این شهرستان در ۱۳۲مین شب از اجتماعات شبانه خود، با اشاره به تشییع باشکوه امام مجاهد در ایران و عراق، ارادت بی‌حد و حصر خود را به آرمان‌های ایشان به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزاداران شهادت امام شهید در دیار کریمان، پس از مراسم باشکوه وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر خود، همچنان در خیابان‌های شهر حضور دارند تا پیام‌های ولایت و ایستادگی را فریاد بزنند.

شهروندان رباط کریم در این شب قرار، شکوه و عظمت آیین بدرقه و تشییع امام خامنه‌ای در پنج شهر ایران و عراق را نمادی از اتحاد و انسجام مسلمانان و گواهی بر محبوبیت جهانی رهبر شهید در آن سوی مرز‌ها دانستند. حاضران در این تجمع حماسی، حضور میلیونی ملت را نشانه‌ای از پایبندی خلت‌ناپذیر به آرمان‌های امام شهید عنوان کرده و تأکید کردند که ملت ایران برای تحقق اهداف و آرمان‌های رهبر شهید، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.