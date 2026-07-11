پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از دستگیری و بازداشت سه نفر از عاملان قاچاق ۷۶اصله الوار جنگلی در منطقه حور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل شهامت هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به دستگیری و بازداشت سه نفر از عاملان قاچاق ۷۶اصله الوار جنگلی در منطقه حور اظهار کرد: در راستای حفاظت از عرصههای ملی و مبارزه با قاچاق فرآوردههای جنگلی، نیروهای پاشگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل حین گشتزنی و پایش مناطق جنگلی به محموله قاچاق چوب آلات جنگلی که از طریق استان همجوار وارد استان میشد برخورد کردند.
وی افزود: در این عملیات قاچاق چیان قصد انتقال الوار قاچاق را داشتند، در مواجهه با مأموران منابع طبیعی اقدام به درگیری فیزیکی و وارد کردن خسارت به اموال دولتی ایجاد تنش کردند تا بتوانند از محل متواری شوند، اما با حضور بهموقع و اقتدار ماموران منابع طبیعی و با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه حور، این تلاش ناکام ماند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه در این عملیات ۷۶ اصله الوار جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد، تصریح کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته با دستگاه قضایی و دستور دادستان شهرستان نمین، هر سه نفر متخلف شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه بازداشتگاه شدند.
هدایت ضمن قدردانی از حمایتهای قاطع دادستانی شهرستان نمین در برخورد با متخلفان عرصههای ملی، خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی خط قرمز ماست و با هرگونه اقدام سودجویانه در این حوزه، با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین از مردم و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا قاچاق چوب، مراتب را از طریق شمارههای امداد جنگل و مرتع (۱۵۰۴ و ۱۳۹) به یگان حفاظت گزارش دهند