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رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی از بروز بحران در زنجیره تأمین شرکتهای دانشبنیان به دلیل توقف قراردادهای بزرگ با صنایع فولادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد صفایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به توقف قراردادهای بزرگ شرکتهای دانش بنیان با بخشهای صنعتی فولادی، گفت: بسیاری از این شرکتها اگرچه در حملات اخیر آسیب فیزیکی ندیدهاند، اما به دلیل اختلال در زنجیره تأمین پروژههای بزرگ، عملاً با بحران مواجه شدهاند و نیازمند حمایت ویژه هستند.
وی همچنین از آمادگی این پارک برای مشارکت در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده کشور خبر داد.
صفایی در نشست هماندیشی پارکهای علم و فناوری سراسر کشور که از امروز با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور برگزار شد، با قدردانی از حمایتهای دکتر افشین در مصوبات سفرهای استانی گزارشی از وضعیت فعلی این پارک و شرکتهای دانشبنیان مستقر در آن پرداخت.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری خراسان رضوی هماکنون میزبان ۶۶۴ شرکت فناور و دانشبنیان است، اظهار کرد: حدود نیمی از شرکتهای دانشبنیان استان، یعنی حدود ۳۰۰ مجموعه در این پارک فعال هستند.
صفایی به توسعه جغرافیایی گسترده این پارک اشاره کرد و افزود: مراکز رشد فعال و مؤثری در شهرهای نیشابور، سبزوار، تربتحیدریه، کاشمر و گناباد ایجاد شده که نشان دهنده ظرفیت بالای عملیاتی این مجموعه است.
وی با اعلام آمادگی کامل پارک خراسان برای مشارکت در بازسازی زیرساختهای حیاتی کشور، تأکید کرد: با توجه به استقرار قطب انرژی و شرکتهای بزرگ حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در استان، این مجموعه آماده نقشآفرینی در بازسازی پالایشگاهها و پتروشیمیهای آسیب دیده است.
صفایی در همین راستا از ارسال نامهنگاریهایی به منطقه ویژه ماهشهر و هلدینگ خلیجفارس خبر داد و حمایت معاونت علمی را برای پیشبرد این پروژههای ملی خواستار شد.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی به چالش محدودیت زیرساختهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت ۴۰ هکتاری اراضی موجود، پارک خراسان برای واگذاری زمین جدید با محدودیت جدی روبهروست که نیازمند حمایت فوری معاونت علمی است.
صفایی در ادامه با تأکید بر ظرفیتهای ژئوپلیتیک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به تهدیدهای چهار دهه اخیر از سمت غرب کشور و ضریب امنیت فیزیکی بالای استان، این پارک آمادگی دارد تا میزبان زیرساختهای کلیدی معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت علوم باشد.
وی همچنین به مشکلات شرکتهای دانشبنیان که در زنجیره تأمین پروژههای بزرگ آسیبدیده (مانند فولاد) درگیر شدهاند، اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه برخی شرکتها دچار آسیب فیزیکی مستقیم نشدهاند، اما به دلیل توقف قراردادهای بزرگ، عملاً در بحران قرار گرفتهاند و نیازمند حمایت ویژه هستند.
صفایی از آغاز تعاملات پارک خراسان با استانهای خراسان شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برای توسعه زیستبوم شرق کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با حمایت معاونت علمی میتوان از این ظرفیتها بهویژه در منطقه چابهار و همچنین ایجاد «مرز دوغارون» و «مرز سرخس» برای توسعه صادرات و همکاری با کشورهای همسایه بهرهمند شد.
وی همچنین یادآور شد: اقدامات اولیه برای تملک اراضی در مرز دوغارون جهت استقرار شرکتها آغاز شده و در این مدت، حمایتهای ویژهای برای صادرات محصولات شرکتهای عضو صورت گرفته است که گزارش تفصیلی آن ارائه خواهد شد.