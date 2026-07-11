دور نیمه نهایی یکصد و سی و نهمین دوره رقابت‌های تنیس ۵۳ میلیون و ۵۵۰ هزار پوندی ویمبلدون در زمین‌های چمن ورزشگاه لاون کلاب انگلیس برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره یانیک سینر از ایتالیا و ایگا اشویاتک از لهستان مدافع عنوان قهرمانی هستند که اشویاتک در دور سوم حذف شد. برای اولین بار مسابقات بازبینی صحنه‌ها در مسابقات اجرا می‌شود. نواک جوکوویچ تنیسور کهنه کار صرب بازهم تلاش کرد با کسب عنوان قهرمانی رکورد فتح گرنداسلم‌های خود را به ۲۵ قهرمانی برساند و با رکورد فتح این رقابتها برابری کند، اما در نیمه نهایی حذف شد.

راجر فدرر نیز در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ هشت بار قهرمان شده و در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ نایب قهرمان شده است و همچنان رکورد دار قهرمانی در گرنداسلم ویمبلدون است. جوکوویچ نیز در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، هفت بار قهرمان و در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ نایب قهرمان تنیس ویمبلدون شده است.

به قهرمانان هر بخش ۲۰۰۰ امتیاز و به تنیسور‌های فینالیست مردان ۱۲۰۰ و زنان ۱۳۰۰ امتیاز در رنکینگ جهانی تعلق می‌گیرد و به قهرمان مسابقات ۳ میلیون پوند و به نایب قهرمان یک میلیون و ۵۲۰ هزار پوند جایزه نقدی داده می‌شود. به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی نیز ۸۰۰ هزار پوند پرداخت خواهد شد.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شدند:

** انفرادی مردان - دور نیمه نهایی:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۳ - ۰ نواک جوکوویچ از صربستان (بخت ۷ قهرمانی) (ست‌ها: ۶ - ۴، ۶ - ۴ و ۶ - ۴)

آرتور فری از انگلیس ۰ - ۳ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)

* انفرادی زنان - فینال - امروز:

کارولینا موچووا از چک - لیندا نوسکووا از چک

در دوره قبل و در فینال انفرادی زنان ایگا اشویاتک از لهستان ۲ - ۰ آماندا آنیسیمووا از آمریکا را برد، در انفرادی مردان یانیک سینر از ایتالیا ۳ - ۱ کارلوس آلکاراس از اسپانیا را برد، در دوبل مردان جولین کش و لوید گلسپول از انگلیس ۲ - ۰ بر تیم رینکی هیجیکاتا از استرالیا و دیوید پِل از هلند غلبه کردند و در دوبل زنان الیز مرتنز از بلژیک و ورونیکا کودرمتووا از روسیه ۲ - ۱ از سد زوج سیه سو وی از تایوان و یلنا اوستاپنکو از لتونی گذشت و قهرمان شدند.

در تاریخ تنیس گرنداسلم ویمبلدون که از سال ۱۸۸۴ تاسیس شد، در بخش انفرادی زنان مارتینا ناوراتیلوفا از آمریکا با ۹ قهرمانی رکورد دار است و هلن ویلیس مودی از آمریکا با ۸ قهرمانی دوم و دوروتیا لمبرت چمپرز از انگلیس، اشتفی گراف از آلمان و سرنا ویلیامز از آمریکا با ۷ قهرمانی سوم مشترک هستند.

در بخش انفرادی مردان که از سال ۱۸۷۷ سابقه برگزاری دارد، راجر فدرر از سوئیس با ۸ قهرمانی رکورد دار است. ویلیام رنشاو از انگلیس، پیت سمپراس از آمریکا و نواک جوکوویچ از صربستان هر سه با ۷ قهرمانی دوم مشترک هستند. بیورن بورگ از سوئد و لاورنس دوهرتی از انگلیس و نیز هر یک با ۵ قهرمانی در رده پنجم مشترک جای گرفته‌اند.