پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر ارزیابی منابع ساتبا، از واگذاری بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میترا غلامی با اشاره به مشکلات گذشته در مسیر دریافت زمین گفت: پیش از این، تعدد استعلامات و فرآیندهای اداری باعث میشد واگذاری زمین برای طرحهای تجدیدپذیر گاهی بیش از یک سال زمان ببرد.
وی افزود: با مصوبه اسفند ۱۴۰۲ هیئت وزیران و حذف بخش قابل توجهی از استعلامات، روند واگذاری اراضی منابع طبیعی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تسهیل شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموع زمینهای واگذار شده برای این طرحها حدود ۱۰ هزار هکتار بود، اما طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۵۵ هزار هکتار افزایش یافت.
غلامی بیان کرد: این اقدام زمینه دسترسی سریعتر سرمایهگذاران به ساختگاههای مناسب را فراهم کرده و روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را شتاب داده است.