رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد از تخصیص بیش از ۱۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی در دوره ششم مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدعلی اعتباری در نشست کمیسیون عمران با تشریح عملکرد کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر یزد اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مجموع بودجه مصوب حوزه عمران بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان بیش از ۱۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات در اجرای طرح‌های مهم شهری از جمله توسعه معابر، احداث بلوارها، اجرای شبکه‌های دفع آب‌های سطحی، آسفالت معابر، ایجاد پارکینگ‌های محله‌ای، توسعه فضا‌های ورزشی و آزادسازی املاک مورد نیاز طرح‌های عمرانی هزینه شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر یزد تأکید کرد: رویکرد شورای ششم توسعه متوازن زیرساخت‌ها در تمام مناطق چهارگانه شهر و همچنین بافت تاریخی بوده تا همه شهروندان از خدمات عمرانی بهره‌مند شوند.

اعتباری خاطرنشان کرد: استمرار این روند می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش ایمنی و رفاه شهری باشد.