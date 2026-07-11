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محدودیت بهکارگیری اتباع خارجی در اصفهان به ۳۰ شغل رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: با هدف کنترل بازار کار و صیانت از فرصتهای شغلی، محدودیتهایی اعمال شده و اشتغال اتباع خارجی فقط در ۳۰ گروه شغلیِ محدود که دارای ماهیت سخت و زیانآور هستند، امکانپذیر است.
رضا برزوئیان،حضور اتباع خارجی را در عرصههای شغلی استان کاملا تحت نظارت دانست و افزود: تاکنون ۱۱ هزار درخواست برای بهکارگیری اتباع خارجی در رستههایی نظیر سنگبری، آجرپزی، دامداری، مرغداری و کشاورزی به این اداره کل واصل شده که پس از بررسیهای دقیق و احراز ضرورت، تنها برای ۸ هزار درخواست مجوز صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه خروج از این چارچوب ۳۰گانه تخلف محسوب میشود، گفت: محدودسازی حضور اتباع در بازار کار و ترجیح اولویتدارِ نیروی کار بومی، از سیاست های استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: صدور مجوزها هم با هدف پر کردن خلاءهایی انجام می شود که بهدلیل شرایط خاص و سختیِ بیش از حد، با استقبال نیروی کار داخلی مواجه نشدهاند.
برزوئیان با هشدار به کارفرمایان متخلف، تأکید کرد که هرگونه بهکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی غیرقانونی بوده و با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.