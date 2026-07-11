قدردانی فراجا از حضور حماسی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید
فراجا به مناسبت حماسه حضور مردم و امنیت سازان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید پیامی صادر کرد.
مردم شریف، نجیب و ولایتمدار ایران اسلامی
امنیت سازان غیرتمند و شجاع
در روزهایی که آسمان ایران جان، در سوگ رهبر شهید سیاهپوش بود، با دلهای مالامال از عشق و چشمانی اشکبار، حماسهای دیگر از جنس وفاداری، اقتدار و غیرت ایرانی، توام با امنیت بی نظیر و مثال زدنی رقم زدید؛ حماسهای که بیتردید، در حافظه تاریخ، جاودانه خواهد ماند.
تجاوزها، گستاخیها و ددمنشهای اخیر آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیون، نتیجه این حماسه حضور، نمایش غیرت و قدر شناسی امام سفر کرده و تأمین امنیت مثال زدنی است؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر خود واجب میداند، به شکرانه این نعمت الهی، سر تعظیم فرود آورده و عزت توام با اقتدار ایران و ایرانی را از درگاه خداوند منان مسئلت نماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران