باند برگشت کنارگذر ایلخچی در آستانه بهره برداری
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت:در زمان کنونی پیشرفت فیزیکی باند برگشت کنارگذر ایلخچی به ۹۳ درصد رسیده و در آستانه بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
بابک نجفیان گفت:در زمان کنونی عملیات ایمن سازی از جمله نصب علایم راهنمایی و هشدار دهنده، نیوجرسی و اجرای گاردریل در محور ایلخچی در حال انجام است که پس از اتمام این عملیات بهره برداری از آن آغاز میشود.
وی اظهار کرد: عملیات اجرای طرح کنارگذر ایلخچی از سال ۸۶ آغاز شده و تاکنون برای اجرای آن ۹ هزار میلیارد ریال هزینه شده و پیشرفت فیزیکی کل طرح شامل باند رفت، باند برگشت و تقاطعهای غیرهمسطح ورودی و خروجی ۶۷ درصد است.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اولویت فعلی این اداره کل، تکمیل و زیربار ترافیک رفتن باند برگشت (مسیر آذرشهر به تبریز) است گفت:عملیات زیرسازی و آسفالت این باند به اتمام رسیده است.
نجفیان ادامه داد:بر اساس تعهدات پیشین پیمانکار طرح مقرر بود باند برگشت تا دهم تیر ماه امسال جهت استفاده مردم آماده شود اما با توجه به اهمیت خطیر ایمنی مسیر و لزوم تکمیل دقیق استانداردهای راهداری، بهرهبرداری زودهنگام و پیش از اتمام کامل تجهیزات ایمنی امکانپذیر نبود.
وی گفت:بر اساس برنامهریزیها، اقدامات و پیگیریهای انجام شده در آینده نزدیک باند برگشت این طرح تکمیل و به بهره برداری میرسد.