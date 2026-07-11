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ناوگان اتوبوسرانی مشهد با ثبت ۶۵ ساعت خدمترسانی بیوقفه، موفق شد رکورد بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر را تنها در چهار روز ثبت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهردار مشهد گفت:در این عملیات که یکی از گستردهترین طرحهای تاریخ اتوبوسرانی مشهد محسوب میشود، ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس بهصورت شبانهروزی در بازه زمانی ۱۶ تا امروز ، وظیفه جابهجایی زائران و مجاوران را بر عهده داشتند و خدماترسانی در این ایام به طور کامل رایگان ارائه شد.
محمدرضا قلندر شریف، افزود:راهاندازی خطوط ویژه در محدوده حرم مطهر رضوی و خدمترسانی فعال از ۱۲ پارکسوار و ۹ پارکینگ برونشهری، حمایت ویژه از خط یک قطار شهری با اختصاص ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای تخلیه سریع ایستگاهها از مهمترین فعالیتها بود.
قلندر شریف ادامه داد: تدارکات فنی و سوختی با تأمین و مدیریت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت مازاد برای پایداری ناوگان و آمادهباش کامل بخشهای فنی جهت رفع عیوب احتمالی در کوتاهترین زمان، به خوبی انجام شد. پایش مستمر از طریق سامانههای هوشمند نظارتی و اجرای گسترده برنامه فضاآرایی ناوگان جهت اطلاعرسانی مطلوب به زائران انجام شد.
شهردار مشهد مقدس با اشاره مشکل پیش آمده برای راه آهن گفت: اتوبوسرانی در اوج خدمت رسانی به شرکت کنندگان مراسم تشییع با اعزام ۵۱ دستگاه اتوبوس به ایستگاه راه آهن ابومسلم در نزدیکی ملک آباد برای انتقال مسافرین قطار به مشهد وارد عمل شد و موجب رضایتمندی این زائران عزیز را هم فراهم کرد.