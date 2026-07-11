ناوگان اتوبوسرانی مشهد با ثبت ۶۵ ساعت خدمت‌رسانی بی‌وقفه، موفق شد رکورد بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر را تنها در چهار روز ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهردار مشهد گفت:در این عملیات که یکی از گسترده‌ترین طرح‌های تاریخ اتوبوسرانی مشهد محسوب می‌شود، ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت شبانه‌روزی در بازه زمانی ۱۶ تا امروز ، وظیفه جابه‌جایی زائران و مجاوران را بر عهده داشتند و خدمات‌رسانی در این ایام به طور کامل رایگان ارائه شد.

محمدرضا قلندر شریف، افزود:راه‌اندازی خطوط ویژه در محدوده حرم مطهر رضوی و خدمت‌رسانی فعال از ۱۲ پارک‌سوار و ۹ پارکینگ برون‌شهری، حمایت ویژه از خط یک قطار شهری با اختصاص ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای تخلیه سریع ایستگاه‌ها از مهم‌ترین فعالیت‌ها بود.

قلندر شریف ادامه داد: تدارکات فنی و سوختی با تأمین و مدیریت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت مازاد برای پایداری ناوگان و آماده‌باش کامل بخش‌های فنی جهت رفع عیوب احتمالی در کوتاه‌ترین زمان، به خوبی انجام شد. پایش مستمر از طریق سامانه‌های هوشمند نظارتی و اجرای گسترده برنامه فضاآرایی ناوگان جهت اطلاع‌رسانی مطلوب به زائران انجام شد.

شهردار مشهد مقدس با اشاره مشکل پیش آمده برای راه آهن گفت: اتوبوسرانی در اوج خدمت رسانی به شرکت کنندگان مراسم تشییع با اعزام ۵۱ دستگاه اتوبوس به ایستگاه راه‎ آهن ابومسلم در نزدیکی ملک ‎آباد برای انتقال مسافرین قطار به مشهد وارد عمل شد و موجب رضایتمندی این زائران عزیز را هم فراهم کرد.