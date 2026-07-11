به گزارش خبرگزاری صداو سیما، ۲۱۰ هزار و ۳۵۵ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می شود. این محصولات شامل ۱۱۹ هزار و ۷۲۰ تن سیمان ۶۰ هزار تن کلینکر ۲۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی ۱۰ هزار و ۶۱۰ تن قیر و ۲۵ تن عایق رطوبتی می شوند.

همچنین ۱۰۹ هزار و ۸۸۷ تن فولاد در تالار صنعتی عرضه می شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۹۳۹ تن محصول شامل ۶ هزار و ۵۰۵ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۷۵۰ تن قیر و ۲ هزار و ۶۸۴ تن مواد پلیمری است.

در تالار فرعی هم ۴۵۰ تن مواد پلیمری و ۵۰ تن مواد شیمیایی روی تابلو می رود.

۴۰ تن برنج هم در تالار کشاورزی عرضه می شود.