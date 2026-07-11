ارازل و اوباش شیروان با عملیات ضربتی پلیس زمین گیر شدند
در عملیات ضربتی پلیس، چند تن از اراذل و اوباش یکی از شهرهای اطراف شیروان که مدتها با شرارتهای پیدرپی آرامش مردم را مختل کرده بودند، زمینگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: این افراد با ایجاد شرارتهای گسترده و آزار و اذیت شهروندان، باعث نارضایتی شدید مردم شده بودند.
سرهنگ سیدسعید عزیزی افزود: پس از هماهنگی قضایی، متهمان شناسایی و در یک عملیات ویژه دستگیر و تحویل قانون شدند.
وی با بیان اینکه پس از دستگیری این افراد شکایتهای متعددی از آنها به ثبت رسیداز شهروندان، بهویژه نوجوانان و جوانان، خواست در صورت مواجهه با هرگونه مزاحمت یا رفتارهای شرورانه، موضوع را بدون نگرانی با خانواده در میان بگذارند و تأکید کرد پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با هر فردی که قصد برهمزدن امنیت جامعه را داشته باشد برخورد خواهد کرد.