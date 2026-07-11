مردم ولایت‌مدار شهرستان اسلامشهر در یکصد و سی و دومین شب از اجتماعات شبانه خود، با حضور پرشور در خیابان‌ها، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی میان سوگ شهادت و اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقشار مختلف مردم شهرستان اسلامشهر در ۱۳۲مین شب از اجتماعات مردمی، با حضور حماسی در محورهای اصلی شهر، ارادت بی‌حد و حصر خود را به امام مجاهد و رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با اشاره به ابعاد جهانی تشییع رهبر شهید، این حضور میلیونی را نمادی از وحدت، انسجام ملی و پایبندی خل‌ناپذیر به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند. حاضرین در این اجتماع تأکید کردند که تبعیت از رهنمودهای امام مجاهد و حفظ وحدت ملی، سخت‌ترین ضربه به اشتباهات محاسباتی دشمن است و ملت ایران در مسیر تحقق آرمان‌های رهبر شهید، با عزمی راسخ پیش خواهد رفت.