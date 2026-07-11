به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در بهار امسال، ۷۸۲ هزار تن گندم از مبادی استان به مراکز سیلو و کارخانجات آرد سراسر کشور حمل شده است که نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی همچنین از حمل ۷۳۵ هزار تن چغندرقند خبر داد و گفت: در این بخش نیز با رشد ۱۸ درصدی در تناژ و ۱۵ درصدی در تعداد بارنامه مواجه بوده‌ایم که نشان‌دهنده افزایش هماهنگ میان بخش کشاورزی و شبکه حمل و نقل جاده‌ای است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان خاطرنشان کرد: علاوه بر محصولات گندم و چغندر، ذرت دامی، بنزین، کنجاله، انواع بذر‌های روغنی، نفت کوره،‌ام‌دی‌اف (MDF)، کود اوره و انواع شمش در صدر فهرست کالا‌های جابجا شده از مبدأ خوزستان قرار دارند.