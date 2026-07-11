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نمایش «طلوع»، مستند سینمایی «حال خونین دلان، پهلوان جهان»، برنامه «ایرانیا» و مجموعه «فصلی میان آب و آینه»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش «طلوع» هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۲۲:۳۰ تکرار میشود.
این نمایش زندگی و زمانه رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی، از تولد تا نوجوانی را روایت میکند.
مستند سینمایی «حال خونین دلان، پهلوان جهان»، درباره مراسم تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید در دست ساخت است.
پیشرفت و آینده ایران از زبان نسل نوجوان در برنامه «ایرانیا» روایت میشود. «ایرانیا» هر روز ساعت ۱۵ از شبکه امید پخش میشود.
مجموعه «فصلی میان آب و آینه» دوشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش میشود. زندگی روزمره افراد مختلف جامعه مانند کارگران، ورزشکاران، هنرمندان و کارآفرینان موضوع این مستند است.