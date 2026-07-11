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هواشناسی فارس اعلام کرد: از امروز تا دوشنبه ۲۲ تیر، باد، گرما و غبار، سه روز میهمان فارسی هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اعلام کرد: سه روز ، باد، گرما و غبار، مهمان ناخواندهٔ فارس میشود؛ این وضعیت از امروز آغاز شده است و با هوای شرجی و آسمانی نیمه ابری تا فردا و پس فردا ، یکشنبه و دوشنبه به اوج میرسد.
محمد علیزاده افزود: همچنین در این ۳ روز، دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.
علیزاده گفت: برای فردا بعد از ظهر و بهویژه دوشنبه ۲۲ تیر، افزایش رطوبت، هوای شرجی و آسمانی نیمهابری در سطح استان مورد انتظار است.
رئیس اداره پیشبینی وضع هوای فارس تصریح کرد: روز دوشنبه دوشنبه ۲۲ تیر، بعد از ظهر، در مناطق شرقی و جنوبی استان، گاهی وزش باد شدید همراه با احتمال گردوخاک وجود دارد.