به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: «متین احمدی» والیبالیست ملی‌پوش ، پس از درخشش در رقابت‌های داخلی و حضور در اردوهای تیم ملی، با عقد قرارداد به یکی از تیم‌های حاضر در لیگ برتر والیبال مردان کره جنوبی پیوست.

احمد نصرالهی افزود: متین احمدی از جمله بازیکنان توانمند والیبال بوکان است که با تلاش، پشتکار و عملکرد فنی ، جایگاه مناسبی در سطح اول والیبال کشور در سال‌های اخیر دارد.

وی افزود: این والیبالیست بوکانی برای فصل جدید رقابت‌ها با تیم سئول ووری کارت ووری وان (Seoul Woori Card Woori WON) قرارداد امضا کرده و قرار است در یکی از معتبرترین لیگ‌های باشگاهی آسیا به میدان برود.

رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: حضور احمدی در لیگ برتر والیبال کره جنوبی، فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه بین‌المللی، افزایش سطح فنی و حضور در کنار بازیکنان مطرح آسیایی خواهد بود.