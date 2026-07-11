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والیبالیست ملیپوش بوکانی با عقد قرارداد به یکی از تیمهای لیگ برتر کره جنوبی پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: «متین احمدی» والیبالیست ملیپوش ، پس از درخشش در رقابتهای داخلی و حضور در اردوهای تیم ملی، با عقد قرارداد به یکی از تیمهای حاضر در لیگ برتر والیبال مردان کره جنوبی پیوست.
احمد نصرالهی افزود: متین احمدی از جمله بازیکنان توانمند والیبال بوکان است که با تلاش، پشتکار و عملکرد فنی ، جایگاه مناسبی در سطح اول والیبال کشور در سالهای اخیر دارد.
وی افزود: این والیبالیست بوکانی برای فصل جدید رقابتها با تیم سئول ووری کارت ووری وان (Seoul Woori Card Woori WON) قرارداد امضا کرده و قرار است در یکی از معتبرترین لیگهای باشگاهی آسیا به میدان برود.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: حضور احمدی در لیگ برتر والیبال کره جنوبی، فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه بینالمللی، افزایش سطح فنی و حضور در کنار بازیکنان مطرح آسیایی خواهد بود.