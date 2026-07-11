به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برترین‌های رشته بدمینتون استان مازندران، جهت تعیین نماینده‌های استان برای حضور در مسابقات کشوری در بابل، به رقابت پرداختند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بابل گفت: بیش از یکصد ورزشکار مازندرانی در دو رده سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۷ سال، در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، رقابت خود را برگزار کردند.

ابراهیم‌زاده افزود: هدف اصلی از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی استعداد‌های نوظهور در سطوح نوجوان و جوان و همچنین آماده‌سازی آنها برای سطح کشوری است.

دبیر هیات بدمینتون مازندران هم با اشاره به جایگاه پیشرو این استان در سطح کشور، اعلام کرد که مازندران با دارا بودن ۲۷ هیات تابعه (شامل ۲۳ هیات شهرستانی و ۴ هیات شهری)، در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

برزگری افزود: این رشته طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته از حدود ۳۰۰ نفر به ۲۹۷۶ نفر افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به کسب عنوان برترین هیات استانی کشور در سه سال متوالی توسط مازندران در ارزیابی فدراسیون، از حضور مستمر ورزشکاران استان در سکو‌های قهرمانی المپیاد استعداد‌های برتر خبر داد.

دبیر هیات بدمینتون مازندران با اشاره به افتخارات ملی، از راهیابی پنج ملی‌پوش دختر و پنج ملی‌پوش پسر مازندرانی به تیم‌های ملی و همچنین حضور خانم محمدی در جایگاه داور جهانی یاد کرد.

برزگری از برگزاری مسابقات بین‌المللی بدمینتون به میزبانی استان مازندران در مهرماه سال جاری خبر داد.

در حاشیه این مسابقات، برترین‌های بدمینتون مازندران تجلیل شدند.