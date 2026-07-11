یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس در یک عملیات ضربتی و امنیتی، موفق به کشف و ضبط ۵۶ کیلوگرم گیاه دارویی آنغوزه غیرمجاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی طبیعی و آبخیزداری طبس گفت: یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس در یک عملیات ضربتی و امنیتی، موفق به کشف و ضبط ۵۶ کیلوگرم گیاه دارویی «آنغوزه» غیرمجاز شد.

بدیعی افزود: این عملیات که توسط یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان مجری اصلی و با همکاری و پشتیبانی فرماندهی انتظامی شهرستان و هماهنگی مراجع قضایی سازماندهی شده بود، پس از شناسایی مخفیگاه‌های غیرقانونی به مرحله اجرا درآمد.

وی گفت: در جریان بازرسی‌های دقیق میدانی، مقدار مذکور که در نقاطی غیرمنتظره از جمله داخل منزل پنهان شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره منابع طبیعی طبیعی و آبخیزداری طبس افزود: کارشناسان ارزش این محموله ضبط شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

بدیعی گفت: در این رابطه پرونده متهم تشکیل و متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.