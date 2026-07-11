به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی خوگفت: مراسم رسمی پیاده‌روی اربعین امسال از سوم مرداد (۱۰ صفر) آغاز می شود و تا ۱۵ مرداد (۲۲ صفر) ادامه دارد.

وی افزود: زائرانی که قصد تشرف و حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی را دارند باید حتما در سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir ثبت‌نام کنند.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر در کشور در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند افزود: تعداد کسانی که از کرمانشاه در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، بیش از شش هزار نفر است.

وی گفت: تعداد زائرانی که در کل کشور مرز خسروی را برای عبور خود انتخاب کرده‌اند نیز بیش از ۳۵ هزار نفر اند که حدود ۱۲ درصد از کل ثبت نامی‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با توصیه به زائرین برای ثبت‌نام در سامانه سماح، عنوان کرد: زائرین برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای، خدمات امدادی، درمانی و برنامه‌ریزی مناسب سفر، باید به سامانه سماح مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.

مدیر حج و زیارت استان گفت: در این سامانه زائران تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه برای تردد، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین می‌کنند.

ویاز زائران خواست برای برنامه‌ریزی بهتر، ثبت‌نام در سامانه سماح را به روز‌های پایانی موکول نکنند.