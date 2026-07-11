به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امسال در استان ۵۸ مرکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری می‌کنند که از این تعداد ۱۲ مرکز در شهرستان کبودراهنگ است و پیش بینی میشود بیش از ۱۰۰هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شود.

این مراکز تا اواخر شهریور ماه کار خرید را انجام میدهند

حمزه خانجانی مدیر جهاد کشاورزی استان گفت: ۵۸ مرکز کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را در استان انجام می دهند

وی افزود: مرکز خرید گندم روستای قباق تپه که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت بعد از بازسازی کار خرید گندم را شروع کرده است

خانجانی ادامه داد: امسال بیش از۴۳۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته که پیش بینی میشود ۶۵۰ هزار تن تولید گندم و حدود ۴۵۰ هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شود

محمود فتحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال در شهرستان کبودراهنگ ۱۱۵ هزار هکتار گندم دیم و ۵۷۰۰هکتار گندم آبی کشت شده است و پیش بینی میشود بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شود

مسعود اکبری مدیر عامل تعاون روستایی استان گفت: ۴۱ مرکز تعاون روستایی در استان کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را انجام میدهند

فتح‌الله توسلی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: امسال تاکید شده که دولت بموقع مطالبات گندمکاران را پرداخت کند و برای این امر ۵۵۰ همت در بودجه برای کل کشور اعتبار پیش بینی شده است