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ترافیک جاده تهران - مشهد در محدوده استان سمنان سبک و روان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: با برگشت ۸۰ درصد از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید از مشهد به شهرهای خود ، هم اکنون ترافیک در جاده تهران - مشهد در هر دو مسیر رفت و برگشت سبک و روان است.
سرهنگ موسی بزرگی تاکید کرد : پلیس راه با همکاری همه دستگاههای امدادی و خدماتی با استقرار در مسیر بازگشت مشهد- تهران خدمات رسانی میکند.
سرهنگ بزرگی خستگی و خوابآلودگی را از مهمترین عوامل تصادفات جادهای دانست و گفت: رانندگان در صورت احساس خستگی، در موکبها و استراحتگاههای پیشبینی شده توقف کرده و با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.
وی بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر تأکید کرد.