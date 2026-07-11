به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: با برگشت ۸۰ درصد از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید از مشهد به شهرهای خود ، هم اکنون ترافیک در جاده تهران - مشهد در هر دو مسیر رفت و برگشت سبک و روان است.

سرهنگ موسی بزرگی تاکید کرد : پلیس راه با همکاری همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی با استقرار در مسیر بازگشت مشهد- تهران خدمات رسانی می‌کند.

سرهنگ بزرگی خستگی و خواب‌آلودگی را از مهم‌ترین عوامل تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: رانندگان در صورت احساس خستگی، در موکب‌ها و استراحتگاه‌های پیش‌بینی شده توقف کرده و با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.

وی بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر تأکید کرد.