وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری از ۷۸۰۰ واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی در استان فارس تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رضا فرهادزاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بازدید میدانی از طرح های شمال استان فارس، بر ضرورت تسریع در اتمامطرح ها در مراحل پایانی تأکید کرد.

وی اظهار داشت بر اساس برآوردها و تعهدات نهادهای اجرایی، سهم استان فارس برای افتتاح تا پایان سال جاری، ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن پیش‌بینی شده است.

فرهادزاده با اشاره به ویژگی‌های خاص استان فارس از نظر وسعت جغرافیایی و پراکندگی طرح‌ها، خاطرنشان کرد که اگرچه در زمینه اخذ پروانه‌های ساختمانی و انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با بانک‌ها شاهد جهش مثبتی بوده‌ایم، اما آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها همچنان از چالش‌های اصلی در مسیر تحویل واحدها به متقاضیان است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه، با تأکید بر نقش حیاتی تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز، از سایر دستگاه‌های مسئول خواست تا با ایفای تعهدات خود، مانع از تأخیر در تحویل طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، جلوگیری کنند.

وی افزود که استفاده از ظرفیت «شورای مسکن استان» برای هماهنگی میان دستگاه‌های خدماتی، راهکار اصلی رفع موانع اجرایی است.

وی در پایان تصریح کرد که تحقق این هدف و بهره‌برداری از این واحدها، علاوه بر رفع نیاز مسکن، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید اجتماعی در استان فارس ایفا خواهد کرد.