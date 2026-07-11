نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید اقدامات انجام شده در حوزه سلامت را در آیین وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و "نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید" در نشست خبری خود اظهار کرد: برآورد‌هایی که داشتیم از اتفاقات به صفر رسید و این ماحصل تلاش همه همکاران حوزه سلامت هست. هماهنگی خوبی با فرماندهی وزیر محترم داشتیم و در این حماسه تاریخی ملت ایران که حتی رسانه‌های خارجی هم به آن اشاره کردند به افتخارات مهمی رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه منظم‌ترین استان در برگزاری مراسم استان تهران بود و مدیریت خوبی داشتیم افزود: حدود ۱۸ بیمارستان سیار را به کار گرفتیم. ۳۴۴۴ تکنیسین و ۸۴۰ تیم واکنش سریع که به صورت پیاده در بین جمعیت با وسایل امدادی پیشرفته داشتیم و در کمترین زمان خدمات می‌دادند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: برای اولین بار استقرار بانک‌های خون را در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید داشتیم و برای حفظ کردن آن ۴۴ اتاق سرد را در مسیر زائرین مستقر کردیم، و ۵۰۰ هزار لیتر سرم فراهم کردیم و ۵۱۰ تیم بهداشتی در ۳ استان تهران، قم و خراسان رضوی در اقدامات بهداشتی نظارت می‌کردند. همچنین ۵۰۰ نفر تیم دانشجویی برای انجام امور به ما کمک کردند.

میعادفر با اشاره آمار ثبت شده خدمت رسانی به ۱۱۴۹۶۵ هزار نفر در تمامی سه استان افزود: بیش از ۵۲ هزار نفر در بیمارستان‌های صحرایی خدمات ما را دریافت کردند که از این تعداد ۴۴۸ مورد جراحی سر پایی، ۴۶۵۹ مراجعه و انتقال به بیمارستان‌های تخصصی دریافت کرده اند و ۳۵۳۲۵ نظارت بهداشتی داشتیم که ۱۶۲۷۰ مورد سنجش مواد غذایی در لحظه توسط تیم‌های ما صورت گرفت. این حضور موثر کادر سلامت در عرصه‌های مختلف قابل تقدیر بود.