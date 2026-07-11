اولین همایش ملی «تحقق خانواده مطلوب در پرتو حجاب و عفاف»، با هدف واکاوی ابعاد بنیادین، کاربردی و آسیب‌شناسانه حوزه حجاب و عفاف، به همت مجتمع حوزوی خواهران امام جعفر صادق (ع) شاهرود استان سمنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اولین همایش ملی «تحقق خانواده مطلوب در پرتو حجاب و عفاف» با هدف بررسی راهکار‌های تحقق خانواده مطلوب و نقش حجاب و عفاف در سلامت و امنیت جامعه، در محور‌های متنوع علمی و به همت مجتمع حوزوی خواهران امام جعفر صادق (ع) شاهرود استان سمنان برگزار می‌شود.

محور‌های بنیادی:

مبانی حجاب و عفاف در قرآن

اثبات حجاب (فلسفه- علم روز- قانونمندی)

عفاف و حجاب

رابطه حجاب با امنیت و آرامش

عفاف و حجاب در ادیان الهی

گرایش و نگرش جامعه نسبت به عفاف و حجاب

بررسی جایگاه پوشش و حجاب زن در تمدن‌سازی

محور‌های نظری:

تبیین الگوی سوم زن مسلمان

دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه در ارتباط با عفاف و حجاب

نقش رسانه در سلامت خانواده

نقش نمایش‌های خانگی در سلامت خانواده ایرانی

جایگاه رسانه در ترویج حجاب

نقش رسانه‌ها در ترویج عفاف

محور‌های کاربردی:

راهکار‌های ترویج عفاف در جامعه و الگوسازی آن

رابطه سلامت روانی فرد و جامعه با عفاف و حجاب

راهکار‌های نوین در پذیرش نقش‌های متعدد زنان (اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی؛ و…)

نقش خانواده در توسعه و ترویج حجاب و عفاف

قرائت فقهی و حقوقی حجاب و ضمانت اجرایی آن

تبیین رابطه حجاب و آزادی

بررسی لایحه عفاف و حجاب

محور‌های آسیب‌شناسانه:

آسیب‌شناسی بی‌حجابی و خلاء‌های قانونی آن

آسیب‌شناسی عدم شناخت اولویت نقش زنان در جامعه

آثار بی‌حجابی بر از هم‌گسیختگی خانواده‌ها

اثرات بدحجابی و بی‌حجابی در جوامع مختلف

روش‌های نوین صهیونیسم در ترویج بی‌حجابی

امنیت روانی در زنان و دختران بدحجاب و با حجاب

محور ویژه:

آسیب‌شناسی بررسی جنبش «زن، زندگی، آزادی» (فرصت‌ها، تهدیدها، آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارها)

آیین اختتامیه این همایش در پاییز ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و به مقالات برگزیده، گواهی معتبر ارائه و در مجلات معتبر علمی به چاپ خواهد رسید.