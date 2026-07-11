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اولین همایش ملی «تحقق خانواده مطلوب در پرتو حجاب و عفاف»، با هدف واکاوی ابعاد بنیادین، کاربردی و آسیبشناسانه حوزه حجاب و عفاف، به همت مجتمع حوزوی خواهران امام جعفر صادق (ع) شاهرود استان سمنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اولین همایش ملی «تحقق خانواده مطلوب در پرتو حجاب و عفاف» با هدف بررسی راهکارهای تحقق خانواده مطلوب و نقش حجاب و عفاف در سلامت و امنیت جامعه، در محورهای متنوع علمی و به همت مجتمع حوزوی خواهران امام جعفر صادق (ع) شاهرود استان سمنان برگزار میشود.
محورهای بنیادی:
مبانی حجاب و عفاف در قرآن
اثبات حجاب (فلسفه- علم روز- قانونمندی)
عفاف و حجاب
رابطه حجاب با امنیت و آرامش
عفاف و حجاب در ادیان الهی
گرایش و نگرش جامعه نسبت به عفاف و حجاب
بررسی جایگاه پوشش و حجاب زن در تمدنسازی
محورهای نظری:
تبیین الگوی سوم زن مسلمان
دیدگاههای جامعهشناسانه در ارتباط با عفاف و حجاب
نقش رسانه در سلامت خانواده
نقش نمایشهای خانگی در سلامت خانواده ایرانی
جایگاه رسانه در ترویج حجاب
نقش رسانهها در ترویج عفاف
محورهای کاربردی:
راهکارهای ترویج عفاف در جامعه و الگوسازی آن
رابطه سلامت روانی فرد و جامعه با عفاف و حجاب
راهکارهای نوین در پذیرش نقشهای متعدد زنان (اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی؛ و…)
نقش خانواده در توسعه و ترویج حجاب و عفاف
قرائت فقهی و حقوقی حجاب و ضمانت اجرایی آن
تبیین رابطه حجاب و آزادی
بررسی لایحه عفاف و حجاب
محورهای آسیبشناسانه:
آسیبشناسی بیحجابی و خلاءهای قانونی آن
آسیبشناسی عدم شناخت اولویت نقش زنان در جامعه
آثار بیحجابی بر از همگسیختگی خانوادهها
اثرات بدحجابی و بیحجابی در جوامع مختلف
روشهای نوین صهیونیسم در ترویج بیحجابی
امنیت روانی در زنان و دختران بدحجاب و با حجاب
محور ویژه:
آسیبشناسی بررسی جنبش «زن، زندگی، آزادی» (فرصتها، تهدیدها، آسیبها، چالشها و راهکارها)
آیین اختتامیه این همایش در پاییز ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و به مقالات برگزیده، گواهی معتبر ارائه و در مجلات معتبر علمی به چاپ خواهد رسید.