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وزارت راه و شهرسازی با بسیج تمامی ظرفیتهای جادهای، ریلی و هوایی، یکی از گستردهترین و پیچیدهترین عملیاتهای جابهجایی مسافر در تاریخ حملونقل کشور را با موفقیت و ایمنی کامل به سرانجام رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، مسئولان این وزارتخانه از پایان موفقیتآمیز عملیات گسترده خدمترسانی به مشتاقان حضور در این مراسم خبر دادند.
مهران قربانی، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی، ضمن اعلام این خبر تأکید کرد: شبکه حملونقل کشور با وجود محدودیتها و چالشهای فراوان، مأموریت خود را در سطحی شایسته و منظم به انجام رساند. وی این دستاورد را نمادی از «سنگ تمام گذاشتن ایران» در خدمترسانی به مردم دانست و افزود: این واقعیت نه تنها یک عنوان رسانهای، بلکه امری مشهود در تمامی جادهها، ایستگاههای ریلی و فرودگاههای کشور بود.
قربانی در تبیین ابعاد این مأموریت بزرگ، تصریح کرد: اجرای این طرح به دلیل تمرکز جمعیتی بالا در شهرهای تهران، قم و مشهد، فشردگی زمانی، شرایط خاص دمایی و حساسیتهای عاطفی و اجتماعی مردم، یکی از پیچیدهترین عملیاتهای حملونقلی کشور محسوب میشد.
بر اساس گزارشهای ارائهشده در این نشست، مدیریت هماهنگ میان دستگاههای مختلف و بسیج کامل امکانات، رمز اصلی موفقیت این عملیات بود که باعث شد علیرغم فشارهای اجرایی، جابهجایی انبوه جمعیت با نظم و ایمنی کامل به پایان برسد.