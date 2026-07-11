به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، مسئولان این وزارتخانه از پایان موفقیت‌آمیز عملیات گسترده خدمت‌رسانی به مشتاقان حضور در این مراسم خبر دادند.

مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، ضمن اعلام این خبر تأکید کرد: شبکه حمل‌ونقل کشور با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های فراوان، مأموریت خود را در سطحی شایسته و منظم به انجام رساند. وی این دستاورد را نمادی از «سنگ تمام گذاشتن ایران» در خدمت‌رسانی به مردم دانست و افزود: این واقعیت نه تنها یک عنوان رسانه‌ای، بلکه امری مشهود در تمامی جاده‌ها، ایستگاه‌های ریلی و فرودگاه‌های کشور بود.

قربانی در تبیین ابعاد این مأموریت بزرگ، تصریح کرد: اجرای این طرح به دلیل تمرکز جمعیتی بالا در شهرهای تهران، قم و مشهد، فشردگی زمانی، شرایط خاص دمایی و حساسیت‌های عاطفی و اجتماعی مردم، یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقلی کشور محسوب می‌شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، مدیریت هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف و بسیج کامل امکانات، رمز اصلی موفقیت این عملیات بود که باعث شد علی‌رغم فشارهای اجرایی، جابه‌جایی انبوه جمعیت با نظم و ایمنی کامل به پایان برسد.