به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: قبل از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد، نرده‌ها و تجهیزات ترافیکی ایستگاه‌های مسیر ویژه خط یک اتوبوسرانی مشهد با هدف ارتقای ایمنی عزاداران مراسم جمع‌آوری شد.

شریعتی افزود: ۳ هزار نرده مسیر ویژه خط یک قطار شهری مشهد برای نصب مجدد در مسیر پایانه امام رضا (ع) تا میدان بیت‌المقدس آماده‌سازی و از شب گذشته عملیات نصب آن آغاز شده است.

وی گفت: به‌زودی در مسیر رفت و برگشت حدفاصل پایانه امام رضا (ع) تا میدان بیت‌المقدس و خیابان شهید اندرزگو، به طول ۶ کیلومتر نصب خواهند شد.