عزاداری کودکانه در قابی خالصانه
نونهالان روستای مازوبن سفلی تنکابن، در سوگ رهبر شهید با امکانات حداقلی اما با قلبی سرشار از باور، عزاداری کودکانه خود را راه انداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
در حالی که داغ فقدان رهبر شهید، قلبهای بسیاری را در سراسر ایران و جهان به درد آورده است، نونهالان و کودکان روستای مازوبن سفلی در شهرستان تنکابن، با اقدامی خودجوش و بیآلایش، علم عزاداری را بر دوش گرفته و با کمترین امکانات، جلوهای کم نظیر از ارادت و وفاداری را به نمایش گذاشتند.
این حرکت که بدون هیچ فراخوان، برنامه ریزی رسمی یا تشریفاتِ معمول صورت گرفت، کاملاً خودجوش بودو آینده سازانِ این روستا، فارغ از هرگونه امکاناتِ تبلیغاتی، با قلبهایی آکنده از غم و روحی سرشار از خلوص، گرد هم آمدند تا به سهم خود، دینِ خویش را به آرمانهای انقلاب و رهبر فقیدشان ادا کنند.
در این مراسم، خبری از جلوههای نمایشی نبود؛ آنچه دیده میشد، تنها عشقِ نابِ کودکانه بود که با اخلاصی مثال زدنی همراه شده بود. این حضورِ حماسی و بی تکلف، پیامی روشن و قاطع برای تمامی بدخواهانِ نظام داشت؛ پیامی که می گوید: نهضتی که ریشه اش در قلبِ چنین نونهالانی جای گرفته باشد، هرگز متوقف نخواهد شد.