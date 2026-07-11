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مدیرکل پست استان کرمان از آمادهسازی زیرساختهای پستی بهمنظور توزیع سریع و بهموقع گذرنامههای زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سعید مقیمینژاد اظهار داشت: تمهیدات لازم در خصوص توزیع بهموقع گذرنامههای اربعین حسینی اندیشیده شده واز زائران اربعین حسینی در استان درخواست داریم فرآیند دریافت یا تمدید گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
مدیرکل پست استان کرمان با اشاره به اهمیت مراسم باشکوه پیادهروی اربعین و حضور گسترده زائران، افزود: یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل پست استان کرمان در این ایام، توزیع بهموقع و منظم گذرنامهها است بنابراین، برای جلوگیری از ازدحام و تأخیر در روند صدور گذرنامه، ضروری است شهروندان هرچه سریعتر درخواستهای خود را ثبت کنند.
وی گفت: پست استان کرمان با تمام ظرفیت خود آماده همکاری و تسهیل در فرآیند توزیع گذرنامهها است تا زائران بتوانند بدون دغدغه در این رویداد عظیم معنوی شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: دریافت پیامک گذرنامه به منزله تحویل گذرنامه به پست نیست، لذا متقاضیان پس از دریافت بارکد پستی ابتدا با مراجعه به سامانه رهیگیری مرسولات پستی به آدرس tracking.post.ir اقدام و از سرنوشت گذرنامه خود مطلع شوند و در صورت نیاز به واحدهای پستی مراجعه کنند.
مدیرکل پست استان کرمان افزود: متقاضیان که آدرس درخواست گذرنامه آنها در شهرستانهای استان است، جهت تحویل گذرنامه به مرکز استان مراجعه نکنند، با توجه به ترافیک بالای گذرنامه امکان تحویل گذرنامه شهرستانها در مرکز استان مقدور نیست و با برنامهریزیهای انجام شده تمامی گذرنامهها واصل شده به استان در کوتاهترین زمان ممکن آمادهسازی و به شهرهای مقصد رهسپار میشود.