

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و تشدید گرادیان فشاری حاکم بر منطقه تا پایان هفته سبب وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک و بویژه در نیمه شرقی و بخش مرکزی خراسان جنوبی کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

زارعی افزود: همچنین در مناطق مستعد ازجمله مرز شرقی و جنوب شرق خراسان جنوبی در برخی ساعات طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم دور از انتظار نیست.

وی گفت: به لحاظ دمایی در ۲۴ ساعت آینده روند تغییرات دما ناچیز است و از فردا روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و مقداری از شدت گرمای هوا به طور موقت کاسته خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد و نارنجی با توجه به تقویت ناپایداری‌های جوی و وزش باد شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی گفت: به اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی، موکب‌ها و پوشش‌های گلخانه‌ای، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در ساعات آلودگی در فضای باز و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، احتیاط در تردد‌های بین شهری، خودداری از توقف یا پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره و احتیاط فعالیت‌های عمرانی توصیه شده است.

همچنین در شبانه روز گذشته آرین شهر با ۱۶ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و طبس با ۴۶ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۷ و ۱۷ درجه سیلسیوس بوده است.