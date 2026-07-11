به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اشاره به خروجی‌های مدل‌های هواشناسی، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها برای امروز شنبه بیستم تیرماه، جو استان قزوین نسبتاً پایدار خواهد بود و شاهد آسمانی آفتابی هستیم.

وی با بیان اینکه استقرار الگوی تابستانه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: با توجه به ورود توده هوای گرم، افزایش دما محسوس خواهد بود؛ اما در روز‌های فردا و پس‌فردا به دلیل شمالی شدن جریانات جوی، کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.