به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در نشست خبری با تشریح جزئیات عملیات جابه‌جایی مسافران و عزاداران اظهار کرد: از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه تا پایان عملیات، حدود ۷۹۷۰ دستگاه اتوبوس در خدمت مردم قرار گرفت که این رقم در مقایسه با ۶۹۳۵ دستگاه اتوبوس در اربعین سال گذشته ، رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بخش عمده این عملیات در سه محور تهران، قم و مشهد انجام شد و در این مسیرها حدود ۵۳ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، سواری کرایه‌ای و تاکسی بین‌شهری به ثبت رسید که در مجموع یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر جابه‌جا شدند.

اکبری با اشاره به مقایسه این آمار با سال گذشته گفت: در عملیات اربعین سال قبل حدود ۶۶۸ هزار نفر جابه‌جا شده بودند و افزایش ثبت‌شده در این دوره، بیانگر گستردگی و حجم بالای خدمت‌رسانی است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: در داخل استان خراسان رضوی نیز حدود ۱۳۲ هزار نفر بین شهرهای مختلف جابه‌جا شدند که با احتساب این آمار، حجم کل خدمات ارائه‌شده به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

وی با اشاره به ترددهای جاده‌ای در روزهای اجرای این عملیات تصریح کرد: در مجموع ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تردد بین‌استانی در جاده‌های کشور ثبت شد که نسبت به مدت مشابه هفته قبل، ۴ درصد افزایش داشته است.

اکبری افزود: در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی نیز بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد ثبت شد و با وجود حجم بالای سفرها، شبکه جاده‌ای کشور با کمترین میزان انسداد و اختلال به فعالیت خود ادامه داد.

وی با تاکید بر نقش هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: علاوه بر ناوگان عمومی، بخشی از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، کارخانه‌ها و نهادها نیز با هماهنگی‌های انجام‌شده وارد چرخه خدمت‌رسانی شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: این همکاری گسترده نشان داد در شرایط خاص، ظرفیت حمل‌ونقل کشور با مدیریت هماهنگ می‌تواند پاسخگوی حجم بالای تقاضای سفر باشد.

اکبری در پایان ضمن قدردانی از رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، نیروهای راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول گفت: صنعت حمل‌ونقل مسافری کشور توان اجرای عملیات‌های بزرگ در شرایط اوج تقاضا را دارد.