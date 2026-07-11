مراسم بزرگداشت رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای با حضور جمعی از علما، استادان، طلاب و دانش‌پژوهان در مدرسه «بنت‌الهدی» هند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس خانم «آفریده بتول» با قرائت مرثیه‌ای در رثای رهبر شهید، فضای جلسه را آکنده از معنویت و ارادت کرد که با استقبال و تأثر حاضران همراه بود.

در ادامه، حجت‌الاسلام سید حیدر مهدی، روحانی هندی، در سخنانی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، اظهار داشت: سراسر زندگی این رهبر الهی، جلوه‌ای از ایمان، اخلاص، تقوا، بصیرت، شجاعت و استقامت بود. ایشان همه عمر خویش را در راه پاسداری از اسلام ناب محمدی (ص)، ترویج ولایت اهل‌بیت (ع)، دفاع از مظلومان و عزت و سربلندی امت اسلامی وقف کردند.

این روحانی هندی تأکید کرد: امروز وظیفه نسل جوان، به‌ویژه طلاب و دانشجویان، آن است که اندیشه، منش و سیره عملی رهبر شهید را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و با الهام از مکتب ایشان، در مسیر رشد معنوی و اجتماعی گام بردارند.

وی با اشاره به چالش‌های فکری و فرهنگی عصر حاضر افزود: جهان امروز با هجمه‌های گسترده فرهنگی، انحطاط اخلاقی و جنگ نرم روبه‌رو است و در چنین شرایطی، آموزه‌های رهبر شهید بهترین راهنما برای دستیابی به بصیرت دینی، استقلال فکری، وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار به شمار می‌آید. اگر جامعه، اخلاق اسلامی، علم و تقوا را محور زندگی خود قرار دهد، از بسیاری از آسیب‌های فکری و اجتماعی مصون خواهد ماند.

حجت‌الاسلام سید حیدر مهدی در بخش دیگری از سخنان خود، طلاب خواهر را آینده‌سازان جامعه اسلامی دانست و گفت: دانش‌پژوهان علوم دینی، مربیان و معلمان فردای جامعه هستند؛ ازاین‌رو باید در کنار فراگیری علم، فضایل اخلاقی، عفاف، حجاب، خدمت به مردم، اخلاص و تقوا را نیز در وجود خود نهادینه کنند.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه حوزه‌های علمیه اظهار داشت: مدارس دینی تنها مراکز آموزشی نیستند، بلکه کانون‌های انسان‌سازی، تربیت شخصیت و پرورش نیرو‌های متعهد برای هدایت جامعه به شمار می‌روند.

این استاد حوزه در پایان خاطرنشان کرد: بزرگداشت رهبر شهید تنها به برگزاری مراسم سوگواری محدود نمی‌شود، بلکه بهترین ادای احترام به ایشان، عمل به آرمان‌ها، ترویج اندیشه‌های دینی، حفظ روحیه استقامت، غیرت دینی و ادامه راه خدمت به اسلام و مسلمانان است.

در پایان این آیین، حاضران با قرائت دعای جمعی، برای علو درجات رهبر شهید، وحدت امت اسلامی، عزت و اقتدار جهان اسلام، یاری مظلومان جهان و برقراری امنیت و آرامش در منطقه دعا کردند. همچنین تبرکات میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

شرکت‌کنندگان در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار چنین نشست‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی، ابراز امیدواری کردند که برگزاری این‌گونه برنامه‌ها زمینه گسترش آگاهی دینی، تقویت ارزش‌های اخلاقی و آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با سیره و اندیشه بزرگان اسلام را فراهم سازد.