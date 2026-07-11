برخورد خودرو با تیر چراغ برق یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر چراغ برق در کرج یک نفر فوتی و یک نفر مصدوم برجای گذاشت.