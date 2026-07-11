به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سلیمان نظری‌دوست فرماندار اسدآباد گفت:کنارگذر اسدآباد پس از ۱۴ سال انتظار با پیگیری‌ها و تلاش‌های استاندار محترم همدان و نماینده محترم مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید و زیر بار ترافیک رفت.

وی افزود:در طرح اولیه کنارگذر، زیرگذر دهگلان پیش‌بینی نشده بود، اما با پیگیری‌های نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اجرای این زیرگذر به طرح اضافه شد.

فرماندار اسدآباد با بیان اینکه در حال حاضر تنها باکس‌های زیرگذر نصب شده و پروژه بدون اجرای دیوار‌های جانبی و آسفالت رها شده است تصریح کرد:متولی اجرای این پروژه شرکت ساخت و توسعه راه‌های استان همدان است و انتظار داریم هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل آن اقدام کند.

نظری‌دوست خاطرنشان کرد:اگر برای تکمیل این پروژه نیاز به پیگیری از سوی فرمانداری یا نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، آمادگی کامل برای همکاری داریم تا این مطالبه به‌حق مردم اسدآباد به نتیجه برسد.

وی با اشاره به برآورد‌های اولیه گفت:پیش‌بینی می‌شود برای تکمیل زیرگذر دهگلان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد.