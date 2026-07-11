باغ موزه مشاهیر شیراز تا یادروز حافظ، ۲۰ مهر به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: باغ موزه مشاهیر شیراز به وسعت ۱۷ هزار مترمربع تا یادروز حافظ افتتاح خواهد شد.

بهزاد مریدی با بیان اینکه این مجموعه با معماری فاخر و استاندار‌های لازم تقدیم شهروندان خواهد شد، ادامه داد: به منظور مدیریت ترافیک اطراف حافظیه یک پارکینگ سه طبقه در یک فضای ۵ هزار متر مربعیساخته خواهد شد و بر روی آن هم دو طبقه رواق خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: بر اساس تعهد سرمایه گذار این مجموعه باید ظرف دو سال به بهره برداری برشد و زمینه کاهش و مدیریت ترافیک اطراف حافظیه را فراهم آورد.