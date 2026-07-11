وقوع آتش‌سوزی گسترده در باغات کشاورزی روستای بنادک سادات از توابع شهرستان مهریز، به سوختن حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی و چندین اصله درخت کهنسال منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسینی مسئول آتش‌نشانی شهرستان مهریز، گفت: در پی تماس شهروندان مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در باغات کشاورزی روستای بنادک سادات، نیرو‌های عملیاتی بلافاصله با دو دستگاه خودروی سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: به دلیل وزش باد، گستردگی پوشش گیاهی خشک و شرایط موجود، آتش به سرعت گسترش یافت و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در محدوده محله میرسَمیع و باغ حاجیان طعمه حریق شد. در این حادثه همچنین چندین اصله درخت میوه و درختان کهنسال دچار خسارت شدند.

مسئول آتش‌نشانی شهرستان مهریز تصریح کرد: نیرو‌های عملیاتی پس از حدود سه ساعت تلاش مستمر و چهار مرحله تزریق آب، موفق به مهار و اطفای کامل آتش شدند و از سرایت آن به سایر باغات جلوگیری کردند.

حسینی با اشاره به اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، اظهار داشت: شواهد اولیه نشان می‌دهد دخالت انسانی، وزش باد و خشک بودن پوشش گیاهی از عوامل مؤثر در گسترش سریع آتش بوده است.

بر اساس این گزارش، در این حادثه نزدیک به ۱۲ قطعه زمین کشاورزی دارای درختان میوه و کهنسال دچار حریق شد.

دهستان میانکوه با وجود تکرار آتش‌سوزی‌ها، فاقد ایستگاه آتش‌نشانی است. این حادثه، سومین آتش‌سوزی گسترده در یک ماه گذشته در روستا‌های بنادک سادات و بابامیرو به شمار می‌رود.