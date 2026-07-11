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تیم والیبال ساحلی پسران زیر ۱۸ سال کشورمان در مرحله نخست حذفی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به مصاف کلمبیا میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان جمعه ۱۹ تیر به پایان رسید.
تیم ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) در این مرحله یک برد مقابل کانادا کسب کرد و برابر هلند و لهستان نتیجه را واگذار کرد تا با کسب رتبه سوم جدول گروه یک راهی مرحله حذفی شود.
ملیپوشان ساحلی کشورمان از ساعت ۱۳ امروز ۲۰ تیر در مرحله نخست حذفی به مصاف کلمبیا میروند، تیمی که در گروه G در رتبه دوم قرار گرفت و در صورت شکست این تیم با فرانسه صدرنشینِ گروه H روبهرو خواهند شد.
صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعهسفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی میکنند.