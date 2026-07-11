به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، در متن بیانیه شورای اطلاع رسانی استان البرز آمده است: در حالی که جهان اسلام و امت تراز اول ایران، در برابر طوفان شومی‌ترین جنایت تاریخ، با استواری و ایمان ایستادگی کرده‌اند، امروز با وقوع حادثه‌ای دردناک و عبور از مرز‌های مصیبت، سایه‌ی سنگین شهادتِ پیشوای فقید، رهبر فرزانه و مقتدای امت، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای (ره) بر قلب‌های مؤمنان سنگینی می‌کند.

این شهادت که فراتر از یک فقدان سیاسی، یک واقعه‌ی وجودی و تزلزل‌ناپذیریِ ایمان در برابر ستمگری است، جانی تازه به رگ‌های مقاومت می‌بخشد و خود را ضامنِ استمرار راه و بقای آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی می‌سازد.

شورای اطلاع‌رسانی استان البرز ضمن ابراز تسلیت و تالم عمیق خود به محضر ساخت مقدس امام عصر (عج) و پیشوای عالی‌قدر اسلام و مسلمین، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و نیز به تمام ملت بزرگ ایران سرفراز و به ویژه هم استانی‌های البرز، تاکید کرد که این جنایتِ رذیلانه، ما را نه تنها در مسیر رسیدن به اهداف والای خودمان ضعیف نخواهد کرد، بلکه با خونِ شهید، مرز‌های ایستادگی را فراتر نموده و ما را مصمم‌تر از گذشته در پاسداری از مام وطن نموده است و این خصلت رهروان راه حسین بن علی (ع) است که با تقدیم خون خود درخت تنومند شیعه را آبیاری می‌کنند.

شورای اطلاع‌رسانی استان البرز از تمام نهاد‌های مردمی، احزاب، سازمان‌های مردم نهاد، فعالیت جهادی و جریانات مؤثر، به‌ویژه اصحاب رسانه و خبرگزاری‌های سراسر استان؛ هنرمندان و پیشگامان فرهنگ و هنر؛ فعالین فضای مجازی و بلاگر‌ها و متخصصین دانشگاهی و مجموعه‌های اداری و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در استان البرز دعوت کرد تا با حضور پرشور و عزاداری در آیین بزرگ سوگواره «آقای شهید امت»، در روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۰ در محل مصلی امام خمینی (ره) کرج، ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ، یک بار دیگر با اقتدار و صلابت، با آرمان‌های والای رهبری ایران اسلامی تحت رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) تجدید بیعت کنند.

در بیانیه شورای اطلاع رسانی استان البرز آمده است که حضور در این آیین، تنها یک مراسم سوگواری نیست؛ بلکه اعلام ایستادگی، تقویت جبهه‌ی رسانه‌ای و پیامی استوار به دشمنان است که نشان می‌دهد میراث رهبر، در جانِ ملت جاری است و آرمان‌های ایشان، فراتر از کالبد فانی انسان‌ها، در کالبدِ حیاتِ ملت ایران، جاودانه خواهد ماند.