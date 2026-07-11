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رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح جزئیات عملیات سنگین هوایی در روزهای اخیر، از موفقیت کامل در پذیرش بیش از ۱۲۰ هیئت دیپلماتیک و جابهجایی ۳۵۰ هزار مسافر، آن هم در شرایط پس از بحران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به پشت سر گذاشتن یک مأموریت لجستیکی پیچیده در صنعت هوانوردی کشور، عملکرد مجموعه دولت و دستگاههای مرتبط را در مدیریت پروازهای اخیر، تحسینبرانگیز توصیف کرد.
شیرودی با اشاره به حجم بالای تردد در روز دوازدهم تیر تصریح کرد: فرودگاه مهرآباد در این روز میزبان ۲۵ هیئت دیپلماتیک با حضور ۶۴۰ مقام بلندپایه کشوری و لشکری بود.
وی افزود: با مدیریت دقیق اسلاتهای پروازی (زمانبندی نشست و برخاست) توسط سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاهها و وزارت امور خارجه، شاهد نشستن هر ۱۵ دقیقه یک پرواز در این فرودگاه بودیم که تمامی آنها بدون کوچکترین تداخل و دقیقاً مطابق با برنامه زمانبندی صورت گرفت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با اشاره به عملکرد فرودگاه بینالمللی امام خمینی گفت: در این فرودگاه نیز پذیرش ۹۸ هیئت از ۳۸ کشور مختلف، شامل مقامات کشورهای دوست و محور مقاومت با موفقیت انجام شد و در مجموع ۳۶۰ مقام دیپلماتیک در این مرکز خدمات لازم را دریافت کردند.
شیرودی با بیان آماری از عملیاتهای انجامشده در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۹ تیر، از جابهجایی ۳۵۰ هزار مسافر در فرودگاههای امام خمینی ، مهرآباد و مشهد خبر داد. وی تأکید کرد: در شرایطی که پس از ۴۰ روز وضعیت جنگی، زیرساختهای هوایی دچار چالشهایی شده بود، بسیاری پیشبینی میکردند که سیستم هوانوردی کشور در مدیریت این حجم از تقاضا دچار وقفه شود؛ اما با همدلی و همافزایی همکارانم در وزارت راه، شرکت فرودگاهها و شهر فرودگاهی امام خمینی ، این مأموریت فراتر از انتظار انجام شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان با اشاره به ادامه عملیاتهای پروازی، بهویژه بازگشت زائران از مشهد مقدس، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در کنار کیفیت و ایمنی، ثبات قیمتهاست. بر همین اساس، برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که نرخ بلیت پروازها با کمترین نوسان نسبت به دوران قبل از این مراسم عرضه شود و شاهد افزایش قیمت غیرمتعارف نباشیم.