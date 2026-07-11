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خبرنگاران کشورهای برزیل، ونزوئلا، اکوادور، آرژانتین و کلمبیا از مناطق آسیب دیده در جریان حملات اخیر به لامرد بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرماندار شهرستان لامرد گفت: تعدادی خبرنگار بین المللی از کشورهای برزیل، ونزوئلا، اکوادور، آرژانتین و کلمبیا از مناطق آسیب دیده ناشی از حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونی به لامرد بازدید و از نزدیک با خانواده شهدا دیدار کردند.
علی علیزاده افزود: این بازدیدها میتواند به خبرنگاران کمک کند تا مستندات میدانی و واقعی را جمعآوری کرده و از نزدیک ابعاد خسارتهای وارد شده را مشاهده کنند.
در حمله تروریستی رژیم جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی عصر شنبه ۹ اسفند۱۴۰۴ به شهرستان لامرد، ۲۱ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۱۰۰ نفر مجروح شدند.
فرماندار شهرستان لامرد بیان کرد: در جریان این حمله چهار نقطه از لامرد شامل یک سالن ورزشی، ۲ منطقه مسکونی و یک سالن در مجاورت مدرسه هدف قرار گرفت و به مناطق مسکونی و زیرساختهای شهری خسارت وارد شد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.