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مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی گفت: نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان کلیبر موفق شدند پس از ۶ ساعت عملیات تخصصی در ارتفاعات قلعه بابک، کوهنورد ۳۶ سالهای را نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی گفت: نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان کلیبر موفق شدند پس از ۶ ساعت عملیات تخصصی در ارتفاعات قلعه بابک، کوهنورد ۳۶ سالهای را که در پی سقوط از ارتفاع دچار آسیب شدید ستون فقرات و گردن شده بود، نجات داده و به مرکز درمانی منتقل کنند.
وی افزود: ساعت ۱۳:۱۸ جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، در پی اعلام گزارش مرکز کنترل عملیات اضطراری استان مبنی بر سقوط یک طبیعتگرد از ارتفاع در قلعه بابک، اعلام شد.
جودی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت خبر تیم عملیاتی پایگاه امدادونجات قلعهدرسی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی گفت: نجاتگران پس از رسیدن به محل و ارزیابی اولیه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای تثبیت وضعیت مصدوم انجام دادند.
وی افزود: با توجه به حساسیت آسیبهای وارده به ستون فقرات و گردن و ناهمواری مسیر، تیم عملیاتی مصدوم را با استفاده از بسکِت طی ۳ کیلومتر مسیر جنگلی و کوهستانی بهصورت کاملاً ایمن به دامنه قلعه منتقل کردند.